"لا توجد ضمانات".. غراهام بوتر مدرب تشيلسي يدرك مخاطر العقود طويلة الأجل

وأضاف: "حددنا لاعبين شبانًا يملكون الكفاءة، مثل مودريك وجواو فيلكس، الذي جاء معارًا وهو من نوعية المواهب الشابة أيضًا، في بداية مسيراتهم، ويتحلون بالطموح، وهم هنا من أجل الفوز والتنافس".

وتابع: "هذه هي المكاسب، لكن هل توجد حياة دون مخاطر؟ لا.. على الإطلاق، أي شيء تفعله يمثل مخاطرة، وربما توجد فرص لعدم النجاح، ويجب تفهم ذلك والنتائج".

وواجه تشيلسي مشاكل مع الصفقات الباهظة سابقًا، وأصبح روميلو لوكاكو، أغلى لاعب في تاريخه مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (120.83 مليون دولار)، آخر مثال على ذلك بعد عودة اللاعب غير السعيد إلى إنتر ميلان معارًا.

وواصل بوتر: "إذا سارت الأمور على ما يرام سيشكل اللاعبون الجدد أصولًا رائعة للنادي، وسيكون في مأمن بخصوص طول العقود".

وأتم: "هذا هو التوجه الذي يريده النادي وبالتأكيد سأدعمه في ذلك بكل ما بوسعي".