NBA.. وريورز يخسر أمام كينغز وتأزم موقفه في الأدوار الإقصائية

تأزم موقف جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد خسارته 114-106 أمام مضيفه سكرامنتو كينغز الليلة الماضية.

ويتأخر وريورز 2-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مرات، بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ نهائي البطولة في 2019.

وهذه هي أول مرة يتأخر فيها فريق المدرب ستيف كير 2-صفر في الأدوار الإقصائية منذ 2007، كما أنها الأولى على الإطلاق التي يتأخر فيها ستيفن كري بهذه النتيجة في مسيرته في البطولة.

وعاد كينغز إلى الأدوار الإقصائية بشكل مذهل بعد غياب منذ 2006، وتقدم 2-صفر للمرة الأولى منذ تفوقه على دالاس مافريكس في الدور الأول في 2004 وهي السلسلة التي انتهت بفوزه 4-1.

وأنهى وريورز الربع الأول لصالحه بنتيجة 23-17 في ظل معاناة هجومية لصاحب الأرض.

لكن كينغز، الذي يقوده المدرب مايك براون المساعد السابق لكير في وريورز، تحسن في الربع الثاني وانتزع التقدم 30-27 بعد رمية ثلاثية من مالك مانك.

وارتفع الفارق إلى عشر نقاط لصالح كينغز غير أن وريورز انتفض ليسجل 12 نقطة مقابل نقطتين لمضيفه ليدرك التعادل 52-52.

ورد كينغز بإحراز ست نقاط متتالية لينهي الشوط الأول لصالحه.

وتلقى وريورز ضربة قوية بارتكاب كيفون لوني خطأه الشخصي الخامس في أول خمس دقائق من الربع الثالث ليخرج اللاعب المكلف بمراقبة المتألق دومانتاس سابونيس.

وواصل دي آرون فوكس ومانك تألقهما ليتقدم كينغز 81-67 في ظل اختفاء كري في هجوم وريورز.

واعتمد الفريق الضيف على أندرو وينغز ليقلص النتيجة إلى 83-75 بنهاية الربع الثالث.

واستهل كري الربع الأخير بتسجيل أربع نقاط متتالية هي الأولى له في الشوط الثاني ليحيي آمال وريورز.

لكن سرعان ما استعاد كينغز تفوقه بفارق ثماني نقاط قبل أن يرد جاري بيتون بأربع نقاط متتالية للفريق الضيف.

واستمرت صحوة وريورز ليقلص النتيجة إلى 91-87 قبل أن يتلقى الفريق ضربة أخرى.

وفي هجمة لكينغز سقط سابونيس أرضا لكنه أمسك بقدم دريموند جرين الذي دهس اللاعب الليتواني.

واحتسب الحكام خطأ عنيفا من الدرجة الأولى على سابونيس، مقابل خطأ عنيف من الدرجة الثانية على جرين ليُطرد من المباراة.

ورغم خروج أفضل مدافع في صفوف وريورز أدرك كري التعادل 95-95 ليبدو الفريق الضيف في طريقه للفوز.

واستعاد كينغز التقدم غير أن كلاي طومسون قلص الفارق إلى نقطة واحدة بفضل رميتين ثلاثيتين قبل ثلاث دقائق و11 ثانية من النهاية.

لكن على مدار الدقيقتين التاليتين أحرز كينغز عشر نقاط مقابل نقطتين لوريورز ليخطف الفوز قبل انتقال السلسلة إلى ملعب جولدن ستيت في المواجهتين المقبلتين.

وتقاسم فوكس وسابونيس قائمة مسجلي كينغز برصيد 24 نقطة لكل منهما.

وكان كري الأكثر تسجيلا في صفوف وريورز وله 28 نقطة.