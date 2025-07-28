العيب ليس عليه.. رد ناري من أحمد عبد القادر على شوبير (صورة)

خرج أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برد صريح عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وذلك بعد التقارير الإعلامية التي تداولت رغبته في الانتقال إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أن كل ما يُنشر "إشاعات لا أساس لها من الصحة".

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وكشف الإعلامي أحمد شوبير، مساء الاثنين على قناة النادي الأهلي، تفاصيل الجلسة التي جمعت إدارة القلعة الحمراء باللاعب، مشيرًا إلى أن عبدالقادر يرغب في مغادرة الفريق.

وقال شوبير: "أحمد عبدالقادر يريد الرحيل عن النادي الأهلي، وبصراحة يريد الانتقال لنادي الزمالك".

وأضاف: "إدارة النادي أوضحت للاعب أنه يجب تقديم عرض رسمي لانتقاله، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

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وأشار إلى أن الأهلي تلقّى عرضين لبيع اللاعب، إلا أن عبدالقادر رفضهما، بينما لم يكتمل عرض نادي الحزم السعودي.

وأكد أن اللاعب سيستمر في التدريبات مع الفريق طالما لم يتم تقديم عروض جديدة، على أن يتم البيع "بشروط النادي وليس بشروط اللاعب".

رد اللاعب: "الشائعات كذب.. وأنا ملتزم بعقدي"

وردًا على هذه الأنباء، نشر عبدالقادر منشورًا طويلًا على حسابه بـ"إنستغرام"، قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. في أكثر من موضوع يتم تناوله في الإعلام والسوشيال ميديا من أكثر من شهر ونص، ولم أتحدث ولم أناقش، لأن كلها شائعات ليس لها أساس من الصحة".

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وتابع: "لكن لما الإشاعات تبقى بالشكل المبالغ فيه ده، وكل واحد قاعد في برنامج بفنجان قهوة، وأدمن في صفحة يكتب خبر، ويلاقي عندو 90 ألف رياكت وهو قاعد بيشرب فنجانه.. العيب مبيبقاش عليه، العيب على الناس اللي بتصدق كلامه وبتدي قيمة لإشاعات وكدب".

وأكد اللاعب أن ما يتم تداوله حول طلبه فسخ التعاقد مع الأهلي "ليس له أساس من الصحة"، قائلًا: "أنا لاعب ملتزم بعقدي، ولم يصدر مني أي شيء خلال شهر ونص يتم تداول الإشاعات فيه، بل ملتزم التزامًا تامًا بتعاقدي مع النادي الأهلي لحين حدوث أي جديد".