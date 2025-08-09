مفاجأة حول ظهور سلمان المطيويع في إعلان قنوات ثمانية

أثار وجود الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع في الإعلان الدعائي لانطلاق قنوات "ثمانية"، التي ستقوم بتغطية بطولات الكرة السعودية، بدءًا من كأس السوبر المقبل في هونغ كونغ، جدلًا واسعًا بين الجماهير ما بين منتقدين ومرحبين.

وانطلقت قنوات "ثمانية" بشكل رسمي، مساء أمس الجمعة، لتكشف عن خريطة نقلها لبطولات الكرة السعودية، أهمها السوبر، ثم دوري روشن للمحترفين وكأس الملك.

أخبار ذات علاقة الفرق بين المشاهدة المجانية والمدفوعة على قنوات ثمانية

أخبار ذات علاقة بشكل رسمي.. تردد قنوات ثمانية على نايل سات وعرب سات

وستوفر "ثمانية" بثّاً مجانيّاً عالي الجودة لجميع مباريات السوبر السعودي ودوري روشن وكأس الملك ودوري يلو هذا الموسم، حصريّاً عبر تطبيق "ثمانية"، وقنواتها الفضائية على قمري عرب سات ونايل سات، إضافةً إلى تطبيق جاكو، لضمان وصولها إلى أوسع شريحة من المتابعين في السعودية والعالم العربي.

وسيتاح تطبيق ثمانية للتحميل على أنظمة iOS وAndroid وApple TV وAndroid TV، إضافةً إلى الشاشات الذكية، ابتداءً من 13 أغسطس، على أن يكون الإطلاق الرسمي للقناة الفضائية بتاريخ 28 أغسطس، تزامناً مع انطلاقة دوري روشن السعودي. في حين تُنقل بطولة السوبر السعودي من 19 أغسطس وحتى 23 أغسطس، ضمن مرحلة البث التجريبي للقناة الفضائية.

أخبار ذات علاقة أول ظهور لاستوديو قنوات ثمانية قبل السوبر السعودي (صورة)

ويُعرف سلمان المطيويع بدفاعه الكبير عن نادي الهلال، وفي المقابل انتقادات للغريم الأزلي، النصر، وهو ما فتح باب الغضب من جمهور "العالمي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا دهشتهم من النهج الجديد للقناة، بل هدد البعض بعدم الاشتراك في التطبيق والمزايا الخاصة بالقنوات بسبب وجود المطيويع فيها.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، في تغريدة توضيحية عبر حسابه على منصة "إكس": "الزميل العزيز الإعلامي سلمان المطيويع ظهر عبر برومو قناة ثمانية كوجه إعلاني فقط.. ولم يتم التعاقد معه ضمن فريق العمل للقنوات".

وسلمان المطيويع إعلامي رياضي سعودي، عُرف خلال مسيرته المهنية بالطموح والذكاء في العمل.

وعمل المطيويع لصالح العديد من المحطات الرياضية السعودية، وقدم من خلالها برامج رياضية متنوعة بالمعلومات وتغطية الأحداث الرياضية.

وبدأ نجم المطيويع بالسطوع في مجال الإعلام الرياضي عندما قدم برنامج "الطريق إلى كأس العالم"، الذي تم بثه عبر القناة السعودية الثانية، وكانت ناطقة باللغة الإنجليزية.

كما قدم المطيويع عبر القناة السعودية الرياضية العديد من البرامج الرياضية الخاصة به، وأهمها برنامجه "الديوانية" وبرنامجه الأسبوعي "مساء الرياضة".