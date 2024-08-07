أحرز مصارع التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي الميدالية البرونزية لوزن 58 كيلوغراما ضمن منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024 اليوم الأربعاء.

وفاز الجندوبي على الإسباني أدريان فيسينتي في نزال الميدالية البرونزية بنتيجة (2 ـ 0) ليحقق الميدالية الثانية لتونس في ألعاب باريس 2024 بعد فضية لاعب المبارزة فارس الفرجاني.

وأضاف الجندوبي، المولود في العام 2002 في مدينة "طبربة" شمال شرق العاصمة تونس، الميدالية البرونزية إلى سجله الأولمبي بعد أن كان توج بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات.

وكان مصارع التايكواندو التونسي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الأسترالي لويس بايلي 2-0 في ربع نهائي المسابقة.

وفي نصف النهائي خسر أمام الكوري الجنوبي بارك تاي جوون قبل أن يحرز البرونزية ويرفع رصيد تونس إلى ميداليتين حتى الآن.