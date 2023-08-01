كريستيانو رونالدو يمازح مشجعة بسبب قميص سبورتنغ لشبونة (فيديو)
مزح كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي مع مشجعة أثناء خروجه من الملعب بعد مباراة النصر والاتحاد المنستيري التونسي في دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.
حقق النصر فوزا مهما على الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف لهدف واحد ليتصدر مجموعته بأربع نقاط، وهو نفس رصيد الشباب قبل الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.
ويواجه النصر الزمالك الذي يمتلك 3 نقاط، فيما يواجه الشباب الاتحاد صاحب المركز الأخير دون رصيد.
وأثناء خروجه رفعت مشجعة قيمص رونالدو أثناء لعبه لنادي سبورتنغ لشبونة في بداية مسيرته ليمازحها رونالدو :"هذا لي؟" فردت المشجعة :"نعم" ليرد رونالدو :"شكرا" ثم يوقع على القميص.
وسجل رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر حينما كان الفريق متعادلا ليفتح لرفاقه طريق الفوز وتصدر المجموعة قبل الجولة الثالثة الحاسمة حيث تعادل النصر مع الشباب في الجولة الأولى.
واحتفل رونالدو بعد الهدف مع مدربه لويس كاسترو الذي تردد أنه تم التعاقد معه بتوصية من كريستيانو.
ويحتاج النصر التعادل أو الفوز في الجولة الأخيرة أمام الزمالك لضمان التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وقال كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي قبل عدة أيام إنه يرغب في تحقيق الألقاب مع النصر هذا الموسم.