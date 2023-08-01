كريستيانو رونالدو يمازح مشجعة بسبب قميص سبورتنغ لشبونة (فيديو)

واحتفل رونالدو بعد الهدف مع مدربه لويس كاسترو الذي تردد أنه تم التعاقد معه بتوصية من كريستيانو.

ويحتاج النصر التعادل أو الفوز في الجولة الأخيرة أمام الزمالك لضمان التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقال كريستيانو رونالدو في مؤتمر صحفي قبل عدة أيام إنه يرغب في تحقيق الألقاب مع النصر هذا الموسم.