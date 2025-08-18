القوة الضاربة بالكامل.. تشكيل ناري لنادي النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي

يخوض النصر مواجهة مرتقبة غدًا الثلاثاء ضد منافسه الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وتقام بطولة السوبر السعودي في هونغ كونغ بمشاركة 4 أندية، وهي النصر والاتحاد والأهلي والقادسية.

ويلتقي النصر منافسه الاتحاد، فيما يلعب الأهلي ضد القادسية بعد غدٍ الأربعاء.

وكان النصر قد تعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الفريق خلفاً للإيطالي ستيفانو بيولي.

وأعلن أصحاب الرداء الأصفر التعاقد مع الجناح الفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني، والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز قادماً من برشلونة، بجانب اللاعب البرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي، بخلاف نادر الشراري وعبد المالك الجابر.

وتتصدر المواجهة المرتقبة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد المشهد في موقعة السوبر السعودي.

تشكيل ناري متوقع للنصر

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تشكيل ناري متوقع للنصر في لقاء الاتحاد ببطولة كأس السوبر المحلي.

وبحسب الصحيفة فإن جيسوس استقر على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد وسيشهد ظهور العناصر الجديدة.

وفيما يلي تشكيل النصر المتوقع للمباراة:

حراسة المرمى: البرازيلي ماثيوس بينتو.

خط الدفاع: الإسباني إينيغو مارتينيز - الفرنسي محمد سيماكان - أيمن يحيى - نواف بوشل.

خط الوسط: الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش - عبد الإله الخيبري أو علي الحسن - البرتغالي جواو فيليكس.

خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو - الفرنسي كينغسلي كومان - السنغالي ساديو ماني.