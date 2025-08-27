آخر صفقات الأهلي السعودي الأجنبية هذا الميركاتو

اقتربت إدارة النادي الأهلي السعودي من إتمام مفاوضاتها مع مهاجم برازيلي، ليكون آخر الصفقات الأجنبية للنادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي هذه الصفقة في إطار استعدادات "الراقي" لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق غداً الخميس بمواجهة فريق نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين.

ويطمح النادي الجداوي "بطل دوري أبطال آسيا للنخبة" إلى المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.

نجم برازيلي شاب آخر صفقات الأهلي

كشف الإعلامي خالد الزهراني، عن وصول مفاوضات الأهلي مع النجم البرازيلي الشاب ماثيوس غونسالفيس، لاعب نادي فلامنغو البرازيلي إلى مراحل متقدمة وحاسمة.

فيما تواصل إدارة النادي، بطل كأس السوبر السعودي، العمل على إنهاء بعض التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالصفقة، تمهيداً للإعلان الرسمي عنها في القريب العاجل.

ومن المقرر أن تكون صفقة اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 20 عاماً، هي الصفقة الختامية لفريق الأهلي في هذا الميركاتو الصيفي.

ويُعد ماثيوس غونسالفيس أحد أبرز المواهب الصاعدة في الساحة الكروية البرازيلية خلال المواسم الأخيرة، حيث يتميز بسرعته الفائقة ومهاراته التقنية العالية، إضافة إلى مرونته الهجومية وقدرته على اللعب بفعالية على كلا الجناحين الأيمن والأيسر.