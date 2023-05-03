كارفخال يسخر من الحكم بعد طرده أمام ريال سوسيداد (فيديو)

وتعرض داني كارفخال للطرد في الدقيقة 60 بعد تدخل عنيف على لاعب ريال سوسيداد.

وبعد التعرض للطرد، قام كارفخال بالتصفيق للحكم في إشارة واضحة للسخرية والتهكم على قراراه، كونه يرى أنه لا يستحق الطرد.

كما نشر كارفخال صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" بوجه ساخر يبتسم مع دموع، في إشارة للسخرية من طرده.