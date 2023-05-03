كارفخال يسخر من الحكم بعد طرده أمام ريال سوسيداد (فيديو)
سخر داني كارفخال مدافع نادي ريال مدريد من الحكم خوان لويس بوليدو، حكم مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، بعد طرده.
وتعرض داني كارفخال للطرد في الدقيقة 60 بعد تدخل عنيف على لاعب ريال سوسيداد.
وبعد التعرض للطرد، قام كارفخال بالتصفيق للحكم في إشارة واضحة للسخرية والتهكم على قراراه، كونه يرى أنه لا يستحق الطرد.
كما نشر كارفخال صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" بوجه ساخر يبتسم مع دموع، في إشارة للسخرية من طرده.
ومني ريال مدريد بخسارته السابعة هذا الموسم والسادسة خارج قواعده والثالثة في مبارياته الثلاث الأخيرة عندما سقط أمام مضيفه ريال سوسييداد الرابع بهدفين نظيفين، يوم الثلاثاء، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني وبات مهددا بالتراجع الى المركز الثالث في حال فوز جاره أتلتيكو مدريد على ضيفه قادش الأربعاء.
فيما عزز ريال سوسييداد حظوظه في الظفر بالبطاقة الرابعة الاخيرة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما عزز موقعه في المركز الرابع برصيد 61 نقطة بفارق ثماني نقاط مؤقتا أمام مطارده فياريال الخامس والذي يحل ضيفا على فالنسيا يوم الأربعاء أيضا.