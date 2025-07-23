مفاجأة مدوية.. الأهلي المصري خطط للتعاقد مع عمر مرموش

كشف محمد فضل، مدير لجنة التعاقدات السابق في الأهلي المصري، عن مفاجآت مدوية عن الفترة التي قضاها في منصبه داخل القلعة الحمراء وما خطط لضمه من لاعبين بارزين.

وارتدى فضل قميص الأهلي مرتين بين 1997 وحتى 2004 ثم 2009 وحتى 2012 كلاعب.

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ولعب سابقا لفرق المقاولون العرب والإسماعيلي والمصري وسموحة والإنتاج الحربي، وسجل 77 هدفا في الدوري المصري وأعلن اعتزاله في 2017، وتولى رئاسة لجنة التعاقدات في الفريق الأحمر عام 2018 قبل أن يرحل بعد ذلك.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية: "خلال اجتماعنا في 2018 لوضع خطة للأهلي واللاعبين المستهدفين في الـ5 سنوات المقبلة، شاهدنا عمر مرموش وعلمنا كل المعلومات عنه وكان يشركه أحمد حسام ميدو وقتها في وادي دجلة، وحتى وقتها طالبت بضم مرموش لمنتخب مصر من أجل المنافسة بقوة في كأس العالم".

وشدد فضل أن القائمة المستهدفة في ذلك الوقت كانت تضم كلا من عمر مرموش، وطاهر محمد طاهر، وإمام عاشور، بالإضافة إلى الحارس محمد عواد، نجم الزمالك الحالي.

وأكد فضل، أن النادي الأهلي تراجع عن فكرة التعاقد مع الحارس محمد عواد، وجاء هذا القرار بسبب وجود الحارس الواعد مصطفى شوبير ضمن صفوف الناشئين بالنادي الأهلي في ذلك التوقيت.

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وكان عمر مرموش قد قدّم موسما استثنائيا مع آينتراخت فرانكفورت في 2024-2025، ليلفت أنظار بيب غوارديولا ليقوم بضمه سريعا إلى صفوف مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وخاض مرموش 25 مباراة مع السيتي في جميع البطولات، حيث سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، ليصل عدد مساهماته التهديفية إلى 11 هدفا.