ابتسامة بنزيما وسندي.. صورة تمحي أكبر مخاوف جمهور الاتحاد السعودي  (شاهد)

كريم بنزيما في طائرة الاتحاد المتوجهة إلى هونغ كونغ قبل ا...المصدر: حساب الاتحاد السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 6:06 ص

بدد النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مخاوف جماهير ناديه حول احتمالية توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الجديد للنادي رجل الأعمال فهد سندي.

وأعلن بنزيما دعمه لترشح أنمار الحائلي لخوض انتخابات رئاسة المؤسسة غير الربحية لنادي الاتحاد قبل أن ينسحب الحائلي من السباق.

 وأعلن نادي الاتحاد رسمياً فوز فهد سندي بمقعد رئاسة المؤسسة غير الربحية بالنادي خلفاً للرئيس السابق لؤي مشعبي.

 وتواجد فهد سندي في تدريبات نادي الاتحاد استعداداً لبطولة كأس السوبر السعودي، وظهر بجوار بنزيما في حديث ودي.

وانتشرت صورة لابتسامة بنزيما أثناء حديثه مع فهد سندي ما يعكس الأجواء الإيجابية بين الثنائي ويبدد كافة المخاوف حول إمكانية حدوث صدام بين قائد الاتحاد والرئيس الجديد.

ويستعد الاتحاد لخوض مباراة النصر يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام في هونغ كونغ.

وكان بنزيما قد انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، وينتهي عقده في شهر يونيو المقبل.

 وقاد النجم الفرنسي فريق الاتحاد للتتويج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي بعد الفوز بلقب دوري روشن ثم كأس الملك.

