يامال ونيكو ويليامز يسرقان الأضواء بلعبة طفولية (فيديو)

ويكمل يامال 17 عامًا في الشهر المقبل بينما يبلغ ويليامز 21 عامًا.

ويعد يامال أصغر لاعب في تاريخ البطولة القارية يصنع هدفًا في الأدوار الإقصائية بعدما صنع هدفًا ثانيًا للمنتخب الإسباني في لقاء جورجيا لصالح زميله فابيان رويز.

ونجح ويليامز أيضًا في ترك بصمته خلال المباراة بتسجيل هدف رائع لصالح إسبانيا كما صنع هدفًا.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي البطولة القارية ليضرب موعدًا مع ألمانيا صاحبة الضيافة يوم الجمعة المقبل.