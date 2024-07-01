يامال ونيكو ويليامز يسرقان الأضواء بلعبة طفولية (فيديو)
سرق ثنائي منتخب إسبانيا لامين يامال ونيكو ويليامز الأضواء عقب مباراة جورجيا مساء الأحد في دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
ونجح المنتخب الإسباني في تحقيق فوز عريض على حساب جورجيا بنتيجة 4-1 مساء الأحد ليصعد إلى ربع نهائي البطولة القارية.
وظهر الثنائي يامال وويليامز وهما يخوضان لعبة طفولية شهيرة "الورقة والمقص" لاختيار أحد اللاعبين للحصول على زجاجة مياه.
وحصل نيكو ويليامز على زجاجة المياه بعد الفوز باللعبة على حساب يامال الذي قام برش المياه على صديقه.
ويكمل يامال 17 عامًا في الشهر المقبل بينما يبلغ ويليامز 21 عامًا.
ويعد يامال أصغر لاعب في تاريخ البطولة القارية يصنع هدفًا في الأدوار الإقصائية بعدما صنع هدفًا ثانيًا للمنتخب الإسباني في لقاء جورجيا لصالح زميله فابيان رويز.
ونجح ويليامز أيضًا في ترك بصمته خلال المباراة بتسجيل هدف رائع لصالح إسبانيا كما صنع هدفًا.
وتأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي البطولة القارية ليضرب موعدًا مع ألمانيا صاحبة الضيافة يوم الجمعة المقبل.