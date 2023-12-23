تين هاغ يتحدث عن نتائج فريقه السيئة بعد الخسارة أمام وست هام

حرص إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الحديث عن نتائج فريقه السلبية الفترة الماضية، بعد الخسارة أمام وست هام، اليوم السبت.

وسقط مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد بنتيجة 2/0، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز، ارتقى رصيد وست هام يونايتد إلى النقطة 30 في المركز السادس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 28 في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.