تين هاغ يتحدث عن نتائج فريقه السيئة بعد الخسارة أمام وست هام
حرص إريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الحديث عن نتائج فريقه السلبية الفترة الماضية، بعد الخسارة أمام وست هام، اليوم السبت.
وسقط مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد بنتيجة 2/0، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذا الفوز، ارتقى رصيد وست هام يونايتد إلى النقطة 30 في المركز السادس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 28 في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال تين هاغ عقب المباراة، إنه ظن أن فريقه كان "يسيطر على المباراة" قبل أن تهتز شباكه.
وتابع في تصريحاته للصحفيين: "لم نمنح وست هام يونايتد الفرصة لفعل أي شيء وخلقنا ثلاث فرص جيدة ولم نستغلها".
ودعا المدرب لاعبيه إلى "تحمل المسؤولية"، لكنه أبدى ثقته في قدرتهم على تحويل حظوظ يونايتد والعودة لتسجيل الأهداف مرة أخرى.
وتابع: "لدينا لاعبون يمكنهم فعل ذلك، لقد أثبتوا ذلك فيما مضى، يمكنهم فعل ذلك، لكن علينا أيضا أن نعترف بالحقائق التي تفيد بأننا لم نفعل ذلك كفريق، لذا علينا أن نتحمل المسؤولية".
وعن نتائج الفريق السلبية هذا الموسم، شدد: "هناك أسباب لذلك، لدينا إصابات كثيرة، لذا الفريق سيكون أفضل إذا عاد المصابون، علينا أن نتحلى بالهدوء، ونبقى معًا، ونلتزم بالخطة، وعلينا أن نفعل ذلك معًا".
وعن تطلعاته للعام الجديد مع الفريق وما يمكن تغييره: "في عام 2023، فزنا بالكأس، ولعبنا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكنا متواجدين في المركز الثالث في الدوري، كانت هناك نقاط بارزة لكننا نتفوق في الأداء، ولكن في هذه اللحظة نحن نقدم أداءً ضعيفًا".