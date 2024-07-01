يورو 2024.. رونالدو ومبابي أمام اختبار حاسم

يخوض المنتخب الفرنسي مباراة مصيرية أمام نظيره البلجيكي في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مساء الإثنين، وبعد ذلك بوقت قليل يلعب المنتخب البرتغالي مباراة مصيرية بالدور نفسه ضد سلوفينيا.

يلتقي الفائز في المواجهتين في مباراة جديدة بربع نهائي البطولة الأغلى قاريًا في أوروبا، وربما الأقوى في العالم على مستوى القارات.

لكن قبل أن يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره البرتغالي، لو حققا الفوز في ثمن النهائي، سيكون هناك تحديات خاصة ودوافع مرتبطة بأهم لاعبين في مباريات اليوم، وهما كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، وكيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا.

يملك رونالدو دوافعه الخاصة في مواجهة سلوفينيا، وبالمثل هناك أمور تشغل بال مبابي يسعى للحصول عليها من مباراة بلجيكا.

وما بين هذا وذاك، دعونا فيما يلي نتحدث عن مدى خصوصية تلك الاختبارات بالنسبة لنجمي فرنسا والبرتغال، مبابي ورونالدو.