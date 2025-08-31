أهلي طرابلس لـ"إرم نيوز": لن نتخلى عن حسام البدري لأي فريق.. والمدرب ملتزم بعقد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي أهلي طرابلس الليبي حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رغبة الأهلي المصري في التعاقد مع حسام البدري، مدرب الفريق، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع أداء الأحمر وخسارته من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وخسر الأهلي مباراته ضد نظيره بيراميدز بثنائية نظيفة، والتي جمعتهما على استاد السلام، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026.

وأشار العديد من التقارير الصحفية المصرية إلى أن النادي الأهلي استقر بشكل كبير على رحيل خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، بعد تراجع النتائج خلال المباريات الأخيرة، واحتلال الفريق المركز الـ12 في بطولة الدوري بـ5 نقاط من 4 مباريات، وظهور اسم حسام البدري، المدير الفني لأهلي طرابلس، ضمن القائمة المختصرة لتعويض رحيل الإسباني.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي أهلي طرابلس في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "نحن نحترم النادي الأهلي ونتمنى له التوفيق مع مدربه خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "حسام البدري لديه عقد سار مع نادي أهلي طرابلس، ولن يرحل عن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "لدينا التزامات وبطولات نشارك فيها، ونستعد لموسم جديد بقيادة حسام البدري، والمدرب المصري ملتزم بتعاقده معنا".

واختتم المصدر حديثه، قائلًا: "نرفض بشكل قاطع فكرة التخلي عن البدري لأي فريق، ونحن مرتبطون معه بعقود وتطلعات ومنافسات قوية محلية وقارية، وبالطبع لن نضحي بذلك".

وسبق لحسام البدري قيادة الأهلي في ثلاث فترات مختلفة، الأولى عام 2009، وتمكن خلالها من التتويج ببطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر المصري.

ثم عاد مجدداً في عام 2012 ليكتب إحدى أبرز محطاته التدريبية مع الفريق، بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى كأس السوبر الأفريقي، والدوري المصري، وكأس مصر.

أما الولاية الثالثة فكانت بين عامي 2016 و2018، حيث واصل خلالها مسيرة النجاح محققًا الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرة واحدة، كما قاد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.