رد حاسم من الزمالك حول بيع أحمد فتوح (فيديو)

رد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن عرض أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للبيع بعد أزمته الأخيرة.

وكان أحمد فتوح تغيّب عن مباراة الزمالك الودية أمام رع التي أقيمت، مساء الجمعة، بعد تركه معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية بداعي مرض عمه، وفقًا لما أعلنه عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك.

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ولكن فتوح ظهر في لقطات مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، ليعلن المدير الرياضي بنادي الزمالك جون إدوارد تغريم اللاعب مليون جنيه مصري، وإيقاف مستحقاته، وإحالته للتحقيق.

وقال أحمد سالم، في تصريحات لقناة الزمالك الرسمية: "كل ما يخص فتوح تم إعلانه في بيان الزمالك، سيتم إحالته للتحقيق وغرامة وإيقاف مستحقاته، لكن هذا الأمر لم يؤثر في معسكر الفريق تمامًا، هناك حماسة وتركيز، وخاضوا مباراة ودية أمس والمدير الفني استعان بكافة اللاعبين المتاحين لديه".

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وبشأن ما يتردد حول الاستغناء عن فتوح في الميركاتو الصيفي الحالي سواء ببيعه أو إعارته، أوضح سالم: "حتى الآن لا يوجد شيء إلا ما جاء في بيان النادي، باقي الأمور اجتهادات وأحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غضب جماهيري، وهذا لا يُمثل الموقف الرسمي وما تردد غير صحيح تمامًا".

وعن موعد ظهور نتائج التحقيق، أشار: "هذه الأمور تخضع حسب التوقيت الطبيعي، واستدعاء اللاعب لجلسة التحقيق، هي أمور إدارية ستأخذ وقتها الطبيعي".

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وأتم: "الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن باقي الصفقات الجديدة بشكل رسمي وفقًا لخطة متبعة من جانب جون إدوارد المدير الرياضي".

وكان الزمالك حقق فوزا صعبا على فريق الشمس، يوم السبت، ضمن معسر الإعداد، حيث فاز 5-4، بعدما كان متأخرا 4-2.