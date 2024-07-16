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رياضة

بسبب هتافات عنصرية.. الاتحاد الفرنسي يشكو منتخب الأرجنتين لـ"فيفا"

بسبب هتافات عنصرية.. الاتحاد الفرنسي يشكو منتخب الأرجنتين لـ"فيفا"
منتخب الأرجنتين
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 2:55 م

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعتزم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب هتافات عنصرية صدرت من لاعبي الأرجنتين خلال احتفالهم بالتتويج بلقب "كوبا أمريكا 2024".

وانتشرت مقاطع فيديو للاعبي منتخب الأرجنتين احتفالا ببطولة كوبا أمريكا 2024 عقب الفوز على كولومبيا بهدف دون رد.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي ومنتخب التانغو، هتافاً يعود تاريخه إلى كأس العالم 2022، أطلقه مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح، وهو هتاف استهدف كيليان مبابي.

 

 

 

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هتافات لاعبي الأرجنتين تعتبر عنصرية نحو منتخب فرنسا؛ بسبب اختلاف أصول اللاعبين غير الفرنسية.

وكشفت الوكالة عن الأغنية، حيث تقول كلماتها: "يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنغولا، والدته نيجيرية ووالده كاميروني، لكنه في جواز السفر فرنسي".

وقال مصدر مقرّب من الاتحاد الفرنسي، إن الاتحاد يعتزم مراسلة نظيره الأرجنتيني وإحالة الأمر إلى "فيفا".

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

الأرجنتين توجت باللقب الـ16 في تاريخها بكوبا أمريكا، لتفض الشراكة مع أوروغواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

كوبا أمريكاالمنتخب الأرجنتيني

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