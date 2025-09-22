ضربة كبيرة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي

تلقى نادي بيراميدز المصري ضربة موجعة بعد تأكد غياب بعض ركائزه قبل مباراته المرتقبة في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للقارات ضد الأهلي السعودي غدا الثلاثاء في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

ويلتقي مساء الثلاثاء، بداية من التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة مع بيراميدز المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل ضمان مقعد في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال التي تقام المرحلة النهائية منها في ديسمبر 2025.

ويتطلع الفريق المصري إلى النسج على منوال مواطنه النادي الأهلي الذي بلغ الدور نصف النهائي في النسخة الماضية قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي.

وتشهد تشكيلة بيراميدز 3 غيابات مؤثرة على الأقل في مباراة الأهلي السعودي من بينها غياب نجم الفريق رمضان صبحي.

ووفقا لما أوردته تقارير قريبة من النادي، سيغيب عن تشكيلة نادي بيراميدز 3 لاعبين مهمين في تشكيلة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وهم وليد الكرتي، هداف الفريق في الموسم المضي، ورمضان صبحي، جناح الفريق، بالإضافة إلى المدافع محمود مرعي.

أخبار ذات علاقة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز الحاسمة في الإنتركونتننتال

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة في المدينة الرياضية بجدة مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز المصري اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسيشارك الفائز فيها في بطولة كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال 2025) التي تقام في ديسبمر المقبل.

أخبار ذات علاقة تحرك حاسم من الأهلي السعودي لحل أزمة القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز

ويشارك الأهلي السعودي في بطولة كأس القارات بعد الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بينما يخوض بيراميدز المصري البطولة عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا، ثم الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي من البطولة.