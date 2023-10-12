مستقبله قد يتغير.. القوانين الجديدة تمنع فايزة العماري من تمثيل مبابي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور لافت فيما يخص مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.
وكان مستقبل كيليان مبابي محط جدل كبير خلال السنوات الأخيرة حيث ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد بشكل مستمر إلّا أن الصفقة لم تتم لأسباب مختلفة.
وكلما تحدثت التقارير عن مستقبل مبابي ظهرت فايزة العماري والدة اللاعب كممثل ومفاوض باسمه، إذ يعرف الجميع أنها ذات الكلمة العليا فيما يخص نجم باريس سان جيرمان.
وتحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن تطور لافت فيما يخص مستقبل كيليان مبابي، إذْ باتت والدته فايزة العماري غير قادرة على تمثيله أو التفاوض باسمه أو حتى تلقّي عمولة بشكل مباشر أو غير مباشر من صفقات انتقاله أو تجديد عقده.
ويعود الأمر إلى التغيير الحديث في قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص تراخيص وكلاء اللاعبين.
ولم يتم إدراج اسم فايزة العماري ضمن آلاف الوكلاء الذين حصلوا على تراخيص الفيفا حسب ماركا.
ولا تملك فايزة العماري خيار الحصول على هذه الرخصة على الأقل حتى شهر مايو المقبل عند إجراء الامتحان الجديد الخاص بوكلاء اللاعبين إذا رغبت في ذلك.
وفي حال مشاركتها في أي شيء يخص مستقبل اللاعب الاحترافي، فيمكن لأي وكيل آخر الإبلاغ عنها بفضل الخدمة التي يقدمها الفيفا والتي تسمح بالإبلاغ عن وكلاء آخرين بشكل مجهول إذا كان يعتقد أنهم يعملون دون هذا الترخيص.
وفي حال حدث ذلك، قد يؤدي الأمر إلى فرض غرامة كبيرة على كل من الشخص والشركة التي يعمل بها.
وحسب ماركا بات مبابي مضطرًّا إلى البحث عن وكيل لاعبين لديه ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مناقشة مستقبله الذي سيتم حسمه على الأرجح الصيف المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، إذ إن اللاعب لم يجدد مع ناديه حتى الآن وسط تكهنات بالانتقال إلى ريال مدريد.
وفي حال خروج العماري من المفاوضات حول مستقبل اللاعب فإن أمور كثيرة قد تتغير حسب ماركا فالمعروف أنها كانت همزة الوصل بين إدارة اللاعب وباريس سان جيرمان من ناحية وريال مدريد من ناحية أخرى.