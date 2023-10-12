مستقبله قد يتغير.. القوانين الجديدة تمنع فايزة العماري من تمثيل مبابي

وكلما تحدثت التقارير عن مستقبل مبابي ظهرت فايزة العماري والدة اللاعب كممثل ومفاوض باسمه، إذ يعرف الجميع أنها ذات الكلمة العليا فيما يخص نجم باريس سان جيرمان.

وتحدثت صحيفة ماركا الإسبانية عن تطور لافت فيما يخص مستقبل كيليان مبابي، إذْ باتت والدته فايزة العماري غير قادرة على تمثيله أو التفاوض باسمه أو حتى تلقّي عمولة بشكل مباشر أو غير مباشر من صفقات انتقاله أو تجديد عقده.

ويعود الأمر إلى التغيير الحديث في قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يخص تراخيص وكلاء اللاعبين.

ولم يتم إدراج اسم فايزة العماري ضمن آلاف الوكلاء الذين حصلوا على تراخيص الفيفا حسب ماركا.

ولا تملك فايزة العماري خيار الحصول على هذه الرخصة على الأقل حتى شهر مايو المقبل عند إجراء الامتحان الجديد الخاص بوكلاء اللاعبين إذا رغبت في ذلك.

وفي حال مشاركتها في أي شيء يخص مستقبل اللاعب الاحترافي، فيمكن لأي وكيل آخر الإبلاغ عنها بفضل الخدمة التي يقدمها الفيفا والتي تسمح بالإبلاغ عن وكلاء آخرين بشكل مجهول إذا كان يعتقد أنهم يعملون دون هذا الترخيص.