من وراء البحار إلى جدة.. من هو نجم الأهلي السعودي الجديد إنزو ميلو؟

كتب – نور الدين ميفراني

اقترب النادي الأهلي السعودي من إتمام التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب إنزو ميلو، البالغ 23 عاما، قادما من شتوتغارت الألماني في صفقة قدرت بحوالي 30 مليون يورو، وتفوق الفريق السعودي على أتلتيكو مدريد الذي كان قريبا من ضم اللاعب.

وأوضحت صحيفة "الرياضية"، أن إنزو ميلو اجتاز الكشف الطبي مع "الراقي" ووقع على عقود انضمامه للفريق.

وذكر التقرير أن اللاعب وقع على عقد يربطه بالأهلي لمدة 3 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

إنزو ميلو ولد في 17 يوليو 2002 بمنطقة لوسي من أبوين من مدغشقر وجزيرة مارتينيك الفرنسية، بدأ مسيرته كلاعب مع نجم برو وعمره 6 سنوات وانتقل لعدة أندية كلاعب ناشئ قبل أن يخطفه موناكو في 2017 ويلحقه بأكاديمية الفريق ليلعب رفقة فريق تحت 17 عاما كلاعب وسط مهاجم.

وشارك إنزو رفقة موناكو تحت 19 عاما في دوري أبطال أوروبا للشباب موسم 2018-2019، ووقع أول عقد احترافي في مسيرته وعمره 17 عاما.

وحاول موناكو إشراكه رفقة الفريق الأول موسم 2019-2020 لكنه أصيب وغاب لفترة وعاد ليلعب مع الفريق الثاني وشارك في 9 لقاءات وسجل هدفا وحيدا، وفي الموسم التالي 2020-2021 لعب للفريق الأول لموناكو 3 لقاءات فقط.

ورغم بدايته الصعبة في موناكو، لكنه لعب للمنتخبات الصغرى الفرنسية وشارك في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما بالبرازيل في 2019، واحتل رفقة المنتخب الفرنسي المركز الثالث.

وفي صيف 2021 انتقل اللاعب الشاب لفريق شتوتغارت مقابل 2 مليون يورو، وفي ألمانيا انفجرت موهبته وتألق بشكل كبير مسجلا 22 هدفا و19 تمريرة حاسمة في 113 مباراة.

وساهم إنزو ميلو في بقاء شتوتغارت في دوري الدرجة الأولى في اللقاء الفاصل أمام هامبورغ نهاية موسم 2022-2023 وسجل هدفين.

والموسم الماضي شارك رفقة شتوتغارت في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين و4 تمريرات حاسمة في 8 مباريات، وقاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا على حساب أرمينيا بيليفيلد بالفوز 4-2 وسجل هدفين.

وأعاد تألق المهاجم البالغ من العمر 23 عاما فريق شتوتغارت للألقاب بعد غياب 18 عاما منذ الفوز بالدوري الألماني 2006-2007.