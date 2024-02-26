NBA.. بيسرز يضع حدًّا لانتصارات مافريكس في 7 مباريات متتالية

سجل مايلز تيرنر 33 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ليساعد إنديانا بيسرز في الفوز 133-111 على ضيفه دالاس مافريكس في مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف تايريس هاليبرتون 17 نقطة وأرسل عشر تمريرات حاسمة إلى زملائه في بيسرز، الذي فاز في مباراته الثالثة على التوالي.

وسجل كل من أندرو نيمبارد وبن شيبارد 15 نقطة لإنديانا، وأضاف بنديكت ماتورين 14 نقطة. وأحرز باسكال سيكام وتي.جيه ماكونيل 12 نقطة لكل منهما.

وتصدر لوكا دونتشيتش قائمة مسجلي دالاس مافريكس عندما سجل 33 نقطة، بينما أضاف كايري إيرفينغ 29 نقطة. وسجل جوش غرين 14 نقطة لمافريكس الذي توقفت انتصاراته المتتالية عند سبع مباريات.

وسجل هارداوي جونيور 11 نقطة كبديل.