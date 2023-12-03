العقوبة المتوقعة ضد علي البليهي بعد طرده في مباراة الهلال والنصر (فيديو)
كشف سعود الرمان، المستشار القانوني، عن العقوبة المتوقع فرضها ضد علي البليهي، مدافع نادي الهلال، إثر طرده في مواجهة النصر، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد الملك فهد الدولي، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وتوجه البليهي نحو جماهير النصر، واضعًا يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم؛ ما جعل الحكم يتخذ قراره بطرد المدافع، بسبب طريقة احتفاله.
وقال سعود الرمان، في تصريحات تلفزيونية: "علينا أن نعرف أوَّلًا سبب طرد علي البليهي من قِبل حكم المباراة، ما حدث ورأيناه هو طرد مباشر والحكم قد يكون سمع شيئًا لم يظهر على الشاشة".
وأضاف: "في حال تدوين الحكم على أنها إثارة سيوقفه مباراة وغرامة 10 آلاف ريال، وإن دوَّنها الحكم أنها إساءة ستتحول لمباراتين وغرامة 20 ألف ريال، وبالتالي مناط العقوبة هو ماذا سيدوّن الحكم في تقريره سبب الطرد".
وسبق ذلك لقطة أثارت الجدل، حينما صفق كريستيانو بشكل ساخر للبليهي الذي سقط على الأرض خلال تدخل مع أوتافيو لاعب النصر.
وحينها أشار رونالدو إلى أن البليهي كان يبالغ في السقوط؛ ما جعل الحكم يمنح أوتافيو بطاقة صفراء.
وكان رفاق المدافع البالغ من العمر 34 عامًا حققوا الفوز على نادي النصر بثلاثة أهداف دون رد، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري "روشن".
وانفرد زملاء البليهي بصدارة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيهم.