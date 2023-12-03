العقوبة المتوقعة ضد علي البليهي بعد طرده في مباراة الهلال والنصر (فيديو)

كشف سعود الرمان، المستشار القانوني، عن العقوبة المتوقع فرضها ضد علي البليهي، مدافع نادي الهلال، إثر طرده في مواجهة النصر، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد الملك فهد الدولي، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتوجه البليهي نحو جماهير النصر، واضعًا يديه على عينيه في إشارة إلى أنه لا يراهم؛ ما جعل الحكم يتخذ قراره بطرد المدافع، بسبب طريقة احتفاله.