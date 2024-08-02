استقر مسؤولو نادي الاتحاد السعودي على خطة متكاملة لمواصلة تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد إلى إعادة الفريق إلى سكة البطولات التي غابت في الموسم الماضي بعدما خسر الفريق كافة الألقاب، وعلى رأسها بطولة الدوري، ما أدى لإقالة المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد في التعاقد مع عدة عناصر مميزة لتدعيم صفوف الفريق، وعلى رأسها الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي والجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي، بجانب معاذ فقيهي، وصالح الشهري، ثنائي الهلال السعودي.

واستقرت إدارة نادي الاتحاد على حسم مصير المدافع لويز فيليبي الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ولكن صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن فيليبي مستمر مع الاتحاد لعدم توافر ميزانية كاملة لتغييره، موضحة أن خروج فيليبي ليس مستبعدًا إذا تلقّى النادي عرضًا مناسبًا لبيعه.

وانضم البرازيلي لويز فيليبي، صاحب الـ 27 عامًا، قادمًا من ريال بيتيس الإسباني مطلع الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الاتحاد استقرت على رحيل البرتغالي غوتا بعدما تلقى عدة عروض للرحيل عن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت أن الاتحاد يسعى إلى ضم مدافع أجنبي لتعويض رحيل المصري أحمد حجازي عن صفوف الفريق بجانب التعاقد مع جناح هجومي مواليد 2003.