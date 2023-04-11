توخيل: بايرن ميونخ غير مرشح للفوز على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وفي أكثر مباراة صعوبة منذ توليه تدريب النادي البافاري الشهر الماضي، يأمل المدرب الألماني في تحقيق فوز آخر على سيتي بعد أن قاد فريقه السابق تشيلسي إلى لقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على فريق المدرب بيب غوارديولا في نهائي البطولة العام 2021.

وفاز بايرن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني بالبطولة الأوروبية البارزة ست مرات بينما لا يزال سيتي يبحث عن لقبه القاري الأول، لكن رغم هذه الألقاب يشعر توخيل بأن كل الضغوط ستكون على فريق مانشستر سيتي.

وقال توخيل للصحفيين أمس الإثنين: "اليوم سنكون غير مرشحين للفوز وهذا لا بأس به. علينا أن نظل واثقين في أنفسنا ونقدم أداء جيدا".

وردًّا على سؤال حول كيفية تعامل بايرن مع سيتي، قال توخيل: "أندية بيب تتميز بأسلوبه الفريد دائما. سنحاول إيجاد طرق للمنافسة سواء بالكرة أو دونها".

وأضاف: "ستكون هناك لحظات نعاني فيها وسيتعين علينا الدفاع ككتلة واحدة ومحاولة التغلب على ذلك والحصول على المزيد من الاستحواذ".