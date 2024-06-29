ليست ظروفا قهرية.. بيراميدز يعترض على قرار إعادة مواجهة سموحة
أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، اعتراضه على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن إعادة مباراة الفريق أمام سموحة، في أعقاب قرار إيقافها بسبب الحريق الذي حدث في استاد الإسكندرية.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إعادة مباراة سموحة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ألغيت، يوم الجمعة، بسبب اشتعال النيران في غرفة كهرباء بملعب الإسكندرية.
وألغى الحكم ميدو سلامة المباراة بسبب حريق شب في الدقيقة 52 بإحدى غرف المحولات الكهربائية.
وكان التعادل 1-1 قائما بين الفريقين في الجولة 28، وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المشاهدين.
وقالت الرابطة في بيان "سيتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز كاملة عقب إلغائها في الجولة 28 بكامل وقتها، وذلك بناء على اللائحة، نظرا لعدم استكمالها لنشوب حريق في استاد الإسكندرية".
وقال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية: "لا أعرف ماذا أقول في الأمور الغريبة التي تحدث، الأهم أنه لم يُصب أحد بمكروه".
وأضاف: "ما رأيته بعيني أنه بعد بداية الشوط الثاني بـ4 دقائق، رأينا دخانا كثيفا، حتى وصلت الإطفاء وتم إيقاف اللعب حتى يسيطروا على الحريق الذي كان في مخزن، ونزلنا إلى أرضية الملعب حتى يتم السيطرة على الأمر".
وتابع: "تم فصل الكهرباء عن أحد أبراج الكهرباء، والحكم كان يرى أنه من الممكن استكمال المباراة بثلاثة أبراج فقط، وقال إنه يرى جيدًا، وقلت له الموضوع صعب وبالنسبة لحارس المرمى قد لا يرى الكرة جيدًا".
وأردف: "لكن الحكم كان مُصرًا على لعب المباراة، وأثناء هذا الحديث البرج الثاني فصل، فقرر عدم اللعب، وأنهى اللقاء وخرج".
واستطرد: "ما أراه أن اللائحة يجب أن يتم تطبيقها سواء كانت معي أو ضدي، لا أطلب شيئًا زائدًا؛ لأن من الأمور الغريبة التي تعجبت منها هي التصريحات التي نُسبت لرئيس الرابطة بأن هذا ظرف قهري وبناءً على ذلك لا يتم احتساب سموحة خاسرًا، المفترض أن يعود لتقرير الحكم والمراقب أولًا".
وواصل: "الظروف القهرية ما هي؟ الماس الكهربي والحريق، والحكم كان يريد أن يستكمل المباراة بعد إطفاء الحريق، وأثناء الحديث الكهرباء انقطعت، وبمجرد أن خرج الحكم من الملعب البرج الثاني أنار من جديد، فما هو الظرف القهري".
وأوضح: "ليس طبيعًيا أن ينطفئ البرج الثاني قبل خروج الحكم ويتم إنارته بعد أن خرج، فأين الظرف القهري، لا نعرف ماذا حدث بالتأكيد وسيكون هناك تحقيق".
وأشار: "سننتظر القرار الرسمي حتى نرد بشكل رسمي وفق اللائحة، لو اللائحة بها ظرف قهري فأنا أؤكد أنه لا يوجد ظرف قهري، وكان هناك حريق وتمت السيطرة عليه والحكم كان سيستأنف المباراة".
واختتم: "لا توجد ظروف قهرية تستدعي عدم استمرار المباراة، لأن البرج الثاني تمت إنارته بعد خروج الحكم".
ماذا تقول اللائحة؟
تنص اللائحة الخاصة بنظام الدوري المصري، أنه في حالة انقطاع الكهرباء يتم التعامل كالتالي:
المباريات التي تلعب نهارًا في حال عدم وجود إضاءة كافية لاستكمال المباراة، يعتبر الفريق المسؤول عن تأخر انطلاق المباراة مهزومًا بنتيجة 2-صفر.
في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 45 دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو في حال انخفاض الإضاءة بما لا يمكّن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزومًا بنتيجة 2 / صفر أيًا كانت نتيجة اللقاء.
ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفًا قهريًا.
أما في حال تعطل أي مباراة قبل انتهائها نظرًا لظروف قهرية:
تعاد المباراة في موعد تحدده إدارة المسابقات.
في حال رفض أحد الفرق إعادة المباراة في التاريخ الجديد، تطبق عليه عقوبات.