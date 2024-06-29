ليست ظروفا قهرية.. بيراميدز يعترض على قرار إعادة مواجهة سموحة

أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، اعتراضه على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن إعادة مباراة الفريق أمام سموحة، في أعقاب قرار إيقافها بسبب الحريق الذي حدث في استاد الإسكندرية.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إعادة مباراة سموحة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ألغيت، يوم الجمعة، بسبب اشتعال النيران في غرفة كهرباء بملعب الإسكندرية.

وألغى الحكم ميدو سلامة المباراة بسبب حريق شب في الدقيقة 52 بإحدى غرف المحولات الكهربائية.

وكان التعادل 1-1 قائما بين الفريقين في الجولة 28، وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المشاهدين.

وقالت الرابطة في بيان "سيتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز كاملة عقب إلغائها في الجولة 28 بكامل وقتها، وذلك بناء على اللائحة، نظرا لعدم استكمالها لنشوب حريق في استاد الإسكندرية".