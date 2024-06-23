تشافي سيمونز يبلغ باريس سان جيرمان بقرار حاسم
أبلغ تشافي سيمونز ، نجم منتخب هولندا ، ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بقرار حاسم حول مستقبله.
وانضم تشافي صاحب الـ 21 عامًا إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2019 قادمًا من فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني.
ورحل تشافي إلى إيندهوفن الهولندي عام 2022 قبل أن يضمه باريس سان جيرمان بصفقة جديدة في بداية الموسم الماضي مع إعارته إلى لايبزيغ الألماني.
وسجل اللاعب 10 أهداف خلال 45 مباراة كما قدم 15 تمريرة حاسمه لزملائه في صفوف لايبزيغ.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي بمنصة إكس:" تشافي سيمونز أبلغ رسميًا ناديه بخططه للموسم المقبل".
وأضاف:" تشافي استقر على الرحيل معارًا في الموسم المقبل وعدم العودة إلى باريس سان جيرمان".
ويتنافس بايرن ميونخ مع لايبزيغ على حسم صفقة التعاقد مع الجناح الهولندي في الموسم المقبل على سبيل الإعارة.
وجاء قرار تشافي رغم رحيل كيليان مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني وهو ما فتح الباب أمام إمكانية عودة اللاعب الهولندي إلى العملاق الباريسي.