النرويجي ديلا مدربًا للوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، تعاقده مع النرويجي روني ديلا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال بيان صادر عن نادي الوحدة إن ديلا أصبح مدربًا للفريق كما أكد مجلس الإدارة أن المدرب النرويجي يمتلك سيرة ذاتية مميزة، وبدأ مشواره التدريبي مبكراً متمنياً له وللفريق التوفيق والنجاح خلال البطولات المهمة المقبلة.

ومن جانبه أعرب المدرب روني ديلا عن بالغ شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي مثمنًا الاحترافية في إتمام إجراءات التعاقد كما أعرب عن فخره وسعادته بالتوقيع مع نادي الوحدة.

ويملك ديلا صاحب الـ 48 عامًا مسيرة تدريبية بدأت عام 2008 كمدير فني لفريق سترومسغودست النرويجي، ثم تولى قيادة سيلتك الإسكتلندي في الفترة بين يونيو 2014 إلى مايو 2016.

وقاد ديلا فريق فاليرنيغا النرويجي في الفترة بين 2016 إلى 2020، ثم تولى تدريب نيويورك سيتي الأمريكي خلال الفترة بين 2020 إلى 2022 قبل تدريب ستاندارد لييغ البلجيكي موسم 2022 – 2023 ثم كانت محطته الأخيرة مع كلوب بروغ البلجيكي بالموسم الماضي.

وحقق ديلا بطولة الدوري الاسكتلندي مع سيلتك موسمين متتاليين كما فاز بلقب كأس اسكتلندا، وحصد لقب الدوري الأمريكي مع نيويورك سيتي وأيضًا فاز ببطولة الدوري النرويجي مع سترومسغودست.