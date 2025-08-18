صدمة قوية لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

تلقى نادي بيراميدز صدمة قوية قبل مواجهة مضيفه الأهلي في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري المقررة يوم 30 أغسطس الجاري.

وتقرر إقامة تلك المباراة على ملعب السلام بسبب غلق استاد القاهرة لأعمال الصيانة.

وافتتح بيراميدز مشواره بالدوري بالتعادل مع وادي دجلة دون أهداف ثم الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد ليحصد 4 نقاط متساوياً مع الأهلي حامل اللقب.

وأعلن الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عبر المركز الإعلامي لناديه، إصابة اللاعب مصطفى فتحي نجم الفريق بسبب الإصابة.

وأشار إلى أن فتحي تعرض إلى تمزق في العضلة الأمامية خلال تدريبات الفريق أمس الأحد وسيخوض برنامجاً علاجياً للتعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن يغيب مصطفى فتحي عن مباريات بيراميدز لمدة لن تقل عن 3 أسابيع، بحسب مصادر داخل الفريق ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي.

ويغيب عن بيراميدز لاعبه رمضان صبحي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه المصري متصدر الترتيب غداً الثلاثاء في الجولة الثالثة للدوري على ملعب السويس.

ويفتقد بيراميدز جهود المغربي وليد الكرتي والبوركيني بلاتي توريه للإصابة.