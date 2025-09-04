صفقة من العيار الثقيل.. الهدف الأكبر لبرشلونة في الميركاتو القادم

كتب – نور الدين ميفراني

يعيش برشلونة أزمة مالية خانقة في السنوات الأخيرة جعلت دخوله سوق الانتقالات صعبًا ويحتاج لعدة حلول مالية ورافعات اقتصادية عاجلة، والتفاوض مع رابطة الدوري الإسباني بشأن تسجيل لاعبيه الجدد بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

ولجأ الفريق لأكاديمية النادي "لا ماسيا" التي قدمت له نجوما شبابا وصغارا: أبرزهم غافي ولامين يامال وكو بارسي وفيرمين لوبيز، هذه المجموعة بالإضافة لبعض القدامى، مثل: بيدري والمخضرمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا تمكنوا من قيادة الفريق لثلاثية محلية رائعة عبر الفوز بألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني وكانوا قريبين من نهائي دوري أبطال أوروبا لولا الإقصاء الصعب أمام إنتر ميلان.

لكن إدارة برشلونة تخطط لتغيير مسار الفريق واستعادة العافية المالية ودخول الانتقالات الصيفية القادمة بقوة، وتحلم بضم لاعب ومهاجم أرجنتيني هو جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد الحالي.

وبعد فوز ألفاريز بجميع الألقاب تقريبًا مع مانشستر سيتي، بما في ذلك كوبا أمريكا وكأس العالم مع الأرجنتين، لم تكن صفقة انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، التي بلغت قيمتها 104 ملايين دولار (81.8 مليون جنيه إسترليني)، محفوفة بالمخاطر، كانت المغامرة من نصيب أتلتيكو مدريد بالكامل، لكنها أتت بثمارها بالفعل.

سجّل ألفاريز 29 هدفًا وقدّم ثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات في موسمه الأول مع الأتلتي، متألقًا رغم أداء أتلتيكو المخيب للآمال في الجزء الثاني من الموسم، سجّل هدفين في أربع مباريات ضد برشلونة في موسم 2024-2025، كما هزّ الشباك ضد ريال مدريد، وباير ليفركوزن، وأتلتيك بلباو، والبرازيل، مع ناديه ومنتخب بلاده ضمن قائمة طويلة من الضحايا.

ويعتبر برشلونة المهاجم الأرجنتيني هو البديل الأمثل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رغم بلوغه 37 سنة ما زال هدافا كبيرا وسجل الموسم الماضي 42 هدفا في كل المسابقات، ولازال قادرا على التألق لموسم إضافي.

لكن إدارة الفريق الكتالوني تخطط لصيف 2026 ومغادرة المهاجم البولندي المخضرم وتضع جوليان ألفاريز هدفها الأول، لكنها تواجه مشكلة في الطلبات المالية لأتلتيكو مدريد.

ولن يتنازل الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية عن نجمه بأقل من 100 مليون يورو، لكن إدارة برشلونة تملك ورقة ضغط قد تستعملها لقلب المعطيات.

فقد صرح وكيل أعمال جوليان ألفاريز سابقًا أنه يحب اللعب لبرشلونة، مثل: مواطنه وقدوته القائد ليونيل ميسي، ولن يرفض عرضا من الفريق لو تقدم لضمه، وهو آمر قد يدفع أتلتيكو مدريد للتفاوض حول مطالبه المالية.