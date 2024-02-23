كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي
تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى مدينة نيون السويسرية حيث تقام قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي.
وتقام قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي بعد أن أقيمت مباريات دور خروج المغلوب، حيث ضمت فرق ليفربول، وبرايتون، وويستهام، وميلان.
أين تقام القرعة
تقام قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي، اليوم الجمعة 23 فبراير، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.
وستبدأ مراسم القرعة، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة "بي إن سبورت" الإخبارية، وعلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
تفاصيل القرعة
سيتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور الـ16 إلى قسمين، الأول يضم الفرق المتأهلة مباشرةً من دور المجموعات بحصولها على صدارة المجموعات.
والقسم الثاني يضم الفرق الفائزة في مواجهات ملحق ثمن النهائي بين الفرق التي حصلت على وصافة المجموعات في الدوري الأوروبي، والفرق التي احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.
الفرق المتأهلة مباشرة: أتلانتا، برايتون، باير ليفركوزن، ليفربول، رينجرز، سلافيا براغ، ويستهام.
الفرق المتأهلة من الملحق: فرايبورغ، ميلان، بنفيكا، سبورتينغ براغا، سبارتا براغ، سبورتينغ لشبونة، مارسيليا، روما.
وبناءً على قوانين القرعة لن يتم وضع أي فريق من الفرق المتأهلة مباشرة ضد بعضها البعض، وعلى سبيل المثال لا يمكن أن يلعب ليفربول أمام برايتون.
كما لن يتم وضع أي فريق من الفرق المتأهلة عبر الملحق ضد بعضها البعض، وعلى سبيل المثال لا يمكن أن يلعب ميلان أمام بنفيكا.
وستتكون كل جولة من دور الـ16 من أحد الفائزين بمجموعات الدوري الأوروبي هذا الموسم وواحد من الفائزين في الملحق.
كما أن القرعة لن تسفر عن مواجهة فريقين من نفس الدولة في دور الـ16 وبالتالي لا يمكن أن يلعب أتلانتا مع روما.
كما أن الفرق التي كانت في نفس المجموعة في الدوري الأوروبي هذا الموسم لا يمكنها اللعب معًا في دور الـ16، ما يعني أن برايتون لن يلعب أمام مارسيليا لأنهما لعبا في مجموعة واحدة.