كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، إلى مدينة نيون السويسرية حيث تقام قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

وتقام قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي بعد أن أقيمت مباريات دور خروج المغلوب، حيث ضمت فرق ليفربول، وبرايتون، وويستهام، وميلان.

أين تقام القرعة

تقام قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي، اليوم الجمعة 23 فبراير، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

وستبدأ مراسم القرعة، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة "بي إن سبورت" الإخبارية، وعلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.