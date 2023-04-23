ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد ويقترب من التتويج بالليغا (فيديو)

عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات بعد الفوز الثمين الذي حققه على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب كامب نو في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع فيران توريس في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية بعد كرة عرضية من البرازيلي رافينيا.