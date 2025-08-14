مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال السعودي ضد فالدهوف مانهايم الألماني

يختتم نادي الهلال السعودي معسكره الحالي قبل بداية الموسم الجديد، عندما يواجه نظيره فالدهوف مانهايم الألماني، في ثالث وآخر مبارياته الودية في ألمانيا، مساء اليوم الخميس.

وكان الفريق الهلالي قد لعب مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام بالينغن الألماني وانتصر فيها بنتيجة 6-1، والثانية كانت ضد آراو السويسري وكسبها بسداسية نظيفة.

وستعود بعد ذلك البعثة للرياض، وتخوض مباراة ودية رابعة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، يوم 28 أغسطس الجاري.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة، لأحداث مباراة الهلال السعودي ضد فالدهوف مانهايم الألماني، خلال السطور التالية:

تشكيل الهلال

الدقيقة 6: الهدف الأول لصالح فالدهوف مانهايم.

مهاجم الفريق الألماني كان وحيدًا داخل المنطقة، وقابل عرضية زميله محرزًا هدف التقدم.