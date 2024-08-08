رفع سفيان البقالي، عدد ميداليات المغرب الذهبية في الألعاب الأولمبية عبر التاريخ إلى 8 ميداليات، بعد تتويجه، يوم الأربعاء في سباق 3000 متر موانع في أولمبياد باريس 2024.

وبهذا الإنجاز تمكن البقالي من منح المغرب أول ميدالية في أولمبياد باريس وثالث ميدالية ذهبية للعرب.

وعلى مدار الدورات السابقة، نال المغربي إبراهيم بوطيب الذهب في نسخة سيول 1988 في مسافة 10000 متر، وبعده خالد السكاح في المسابقة نفسها في أولمبياد برشلونة 1992.

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وتألق البطل المغربي هشام الكروج في أولمبياد أثينا 2004 بذهبيتين، وفي أولمبياد طوكيو نال أيضا سفيان البقالي "الذهب" في سباق 3000 متر موانع.

كما فاز الأسطورة سعيد عويطة بميداليتين إحداهما ذهبية في سباق 5.000 متر عام 1984 في دورة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ونوال المتوكل في سباق 400 متر حواجز في دورة لوس أنجلوس أيضا.

وعادلت المغرب بهذا الإنجاز، مصر التي حصدت أيضا عبر تاريخها الأولمبي 8 ميداليات ذهبية، من خلال أبطالها إبراهيم مصطفى في المصارعة الرومانية (أمستردام 1928)، والسيد نصير في رفع الأثقال (أمستردام 1928)، وخضر التوني في رفع الأثقال (برلين 1963)، وأنور مصباح في رفع الأثقال (برلين 1963)، ومحمد فياض وإبراهيم شمس برفع الأثقال (لندن 1984)، وكرم جابر في المصارعة (أثينا 2004)، وفريال أشرف في الكاراتيه (طوكيو 2020).

وفي المركز الثاني تأتي الجزائر بـ6 ميداليات، وقد تزيد هذه الحصيلة، حيث ينتظر أن تحصل نجمة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف على ميدالية ذهبية أو فضية بعد أن بلغت نهائي وزن 66 كيلوغراما، يوم الثلاثاء، بفوزها على التايلاندية جانجيم سوانافينغ المصنفة ثامنة.

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ثم تونس بالمركز الثالث بـ5 ميداليات ذهبية عبر التاريخ.

وكانت تونس منحت العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 عن طريق لاعبها فارس فرجاني بإحرازه فضية مسابقة سلاح السيف، إثر خسارته أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه 11-15 في المباراة النهائية.

وأضافت تونس برونزية عن طريق لاعب التايكوندو محمد خليل الجندوبي بعد فوزه على منافسه الإسباني أدريان فيسنتي يونتا بوزن 58 كيلوغراما.

ثم يأتي بعد ذلك كل من دولتي قطر والبحرين وفي رصيد كل منهما ميداليتان ذهبيتان عبر الأولمبياد.

ثم سوريا والأردن والكويت والإمارات ولكل منهم ميدالية ذهبية وحيدة في تاريخ الألعاب الأولمبية.