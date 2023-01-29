رسميا: مارسيليا يضم الدولي المغربي عز الدين أوناحي

وفي وقت سابق، أشار النادي الفرنسي إلى أنه اتفق على ضم اللاعب بصورة نهائية من صفوف أنجيه.

ولم يذكر مارسيليا أي تفاصيل أخرى عن تعاقده مع اللاعب صاحب الـ 22 عاما الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، إلا أن تقارير إعلامية أكدت دفع مارسيليا لـ10 ملايين يورو لصالح أنجيه مقابل التخلي عن خدمات الدولي المغربي.

ورغم نحافته، خطف أداء أوناحي الأنظار خلال كأس العالم، وربطت وسائل إعلام إسبانية اللاعب بالانضمام إلى برشلونة.

وقبل عامين ونصف العام، كان أوناحي يلعب في نادي أفرانش المنافس في دوري الدرجة الثالثة الفرنسي، بعدما رحل عن ستراسبورغ، الذي انتقل إلى صفوفه بعد مغادرة المغرب في سن 15.

وبعد موسم واحد، ارتقى إلى دوري الدرجة الأولى عبر بوابة أنجيه وعلى نحو مفاجئ انضم إلى تشكيلة المغرب في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، حيث لعب أولى مبارياته الدولية أساسيا.