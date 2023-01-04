غوارديولا: إذا استمر آرسنال بهذا الأداء مانشستر سيتي لن يلحق به في صدارة الدوري

ويمكن للسيتي، الذي تعادل مع إيفرتون عشية رأس السنة، تقليص الفارق إلى خمس نقاط إذا فاز على تشيلسي غدا الخميس ويقول غوارديولا إن فريقه لا يمكنه تحمل المزيد من الأخطاء إذا أراد الفوز باللقب الخامس في ست سنوات.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الطريقة التي يتعين عليك بها تقليص الفارق هي اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات.. هذا ليس من أجل سرد حقيقة يملك آرسنال متوسط حصد نقاط يجعله مؤهلا لتحقيق أكثر من 100 نقطة بالطريقة التي يسير بها حتى الآن".

وأضاف: "إذا استمر آرسنال على هذا النحو فلن نلحق به، يجب تقريبا أن نقدم أداء مثاليا.. نأمل أن يتراجع أداء الفريق، بالأمس أمام نيوكاسل كانوا مميزين، ولكنك رأيت ما حدث".

ويحتل آرسنال الذي يسعى للفوز بلقبه الأول منذ 2004، المركز الأول برصيد 44 نقطة من 17 مباراة مقابل 36 نقطة لسيتي الذي لعب 16 مباراة، والذي جمع نقطتين أقل من عدد نقاطه من نفس عدد المباريات في الموسم الماضي.

وكان معظم الناس يتوقعون أن يكون تشيلسي منافسا على سباق اللقب، لكن سيتي سيزور ملعب ستامفورد بريدج مع احتلال فريق المدرب جراهام بوتر المركز العاشر في الترتيب.

وعلى الرغم من ذلك، فإن غوارديولا يتوقع أن تكون المباراة صعبة كالعادة.