نهاية الرحلة.. الهلال السعودي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

بات النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش خارج أسوار نادي الهلال السعودي بعد التوصل لاتفاق على فسخ عقده مع الفريق قبل عام واحد من نهايته وذلك وفق ما أورده الصحفي في موقع فوت ميركاتو سانتي أونا.

وقرر ميتروفيتش، الذي قاد الهلال للتتويج بثلاثية تاريخية في موسم 2023 ـ 2024 بالفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الرحيل عن الفريق بعد موسم صعب في 2024 ـ 2025 عانى خلاله من الإصابات المتلاحقة وتراجعت فيه أرقامه التهديفية بشكل كبير.

وقالت مصادر في محيط الهلال إن إدارة النادي وميتروفيتش توصلا لاتفاق يقضي بأن يغادر الهداف الصربي بعد فسخ العقد بالتراضي، مضيفة أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما سيوقع مع الريان القطري بصفقة تناهز 10 ملايين دولار.

وغاب ميتروفيتش عن صفوف الهلال على امتداد موسم 2024 ـ 2025 ولم يلتحق بالفريق في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، كما أنه لم يشارك سوى في 23 مباراة من أصل 34 في الدوري السعودي خلال الموسم ذاته.

وانضم المهاجم الدولي الصربي إلى الهلال في صيف 2023 قادما من فولهام الإنجليزي مقابل 52 مليون يورو، وفي موسمه الأول سجل 28 هدفا في 28 مباراة كأفضل هداف في المسابقة، أما في الموسم الثاني فقد أحرز 19 هدفا في 23 مباراة.

وكان الهلال افتتح مشواره في الموسم الحالي بالدوري السعودي بالفوز على الرياض بهدفين دون مقابل، ويستعد لمواجهة القادسية في الجولة الثانية يوم 13 سبتمبر الجاري، فيما بات من المؤكد أن ميتروفيتش الذي يُتَوقع انضمامه للريان في الأيام القريبة القادمة لن يكون ضمن قائمة المدرب سيموني إنزاغي.

وكان ميتروفيتش رفض في الشهر الماضي أن يستبعده الهلال من قائمة الفريق المحلية الخاصة بالدوري السعودي وأن يقتصر وجوده على المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.