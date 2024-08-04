كشفت تقارير صحفية أن المسؤولين عن مشروع احتراف اللاعبين السعوديين الذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، يدرس إرسال فراس البريكان، نجم الأهلي السعودي، للاحتراف في الدوري الهولندي.

وتعاقد الأهلي مع فراس البريكان في آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الفتح، وينتهي عقده مع "الراقي" في يونيو 2028.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي نواف العقيل عبر حسابه على منصة "إكس" فإن إدارة النادي الأهلي السعودي تدرس انتقال مهاجم الفريق فراس البريكان إلى نيميخن الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح: "يتم دراسة احتراف البريكان إلى نادي نيميخن الهولندي، ولم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن، ضمن مشروع احتراف اللاعبين السعوديين الذي سيطلق خلال الأسابيع المقبلة".

أخبار ذات علاقة مدرب الأهلي السعودي يوجه طلبا عاجلا للإدارة بشأن التعاقدات

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن البريكان يسعى بقوة للحاق بمواجهة الهلال، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم 13 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وكان اللاعب تعرض لتمزق عضلي خلال مواجهة بلاو فايس لينز النمساوي الودية، 23 يوليو الماضي، وغادر الملعب في الدقيقة 17.

ونافس البريكان الموسم الماضي في سباق هدافي دوري روشن، وقد احتل المركز الخامس في سباق الهدافين برصيد 17 هدفًا، بفارق هدفين عن الزامبي فاشيون ساكالا لاعب الفيحاء، والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السابق.

وعلى الصعيد الدولي، سجل صاحب الـ24 عامًا، 9 أهداف خلال 40 مباراة عبر مسيرته مع المنتخب السعودي.