بمبلغ 370 يورو.. مولودية الجزائر يؤكد تسوية قضية بلايلي مع فيفا

أعلن مولودية الجزائر الجمعة أنه تم رفع عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على لاعبه يوسف بلايلي في ما يتعلق بقضيته مع الأهلي السعودي.

ويتعلق الأمر بغرامة مالية فرضها "فيفا" على اللاعب بسبب مغادرة الأهلي السعودي بفسخ العقد من طرف واحد، وقد لجأ النادي السعودي للفيفا وقام اللاعب بدفع غرامة لكن بقي مبلغ مستحق قيمته 370 يورو، أوضح النادي أنه سببه يعود إلى الفارق في القيمة بين عملتين.

وقال مولودية الجزائر في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يوم الجمعة أنه تم رفع عقوبة الإيقاف ضد بلايلي في قضيته مع الأهلي السعودي، بعد تسوية المبلغ المتبقي من الغرامة والذي قدرت قيمته بأقل من 370 يورو.