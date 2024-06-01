بمبلغ 370 يورو.. مولودية الجزائر يؤكد تسوية قضية بلايلي مع فيفا
أعلن مولودية الجزائر الجمعة أنه تم رفع عقوبة الإيقاف التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على لاعبه يوسف بلايلي في ما يتعلق بقضيته مع الأهلي السعودي.
ويتعلق الأمر بغرامة مالية فرضها "فيفا" على اللاعب بسبب مغادرة الأهلي السعودي بفسخ العقد من طرف واحد، وقد لجأ النادي السعودي للفيفا وقام اللاعب بدفع غرامة لكن بقي مبلغ مستحق قيمته 370 يورو، أوضح النادي أنه سببه يعود إلى الفارق في القيمة بين عملتين.
وقال مولودية الجزائر في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يوم الجمعة أنه تم رفع عقوبة الإيقاف ضد بلايلي في قضيته مع الأهلي السعودي، بعد تسوية المبلغ المتبقي من الغرامة والذي قدرت قيمته بأقل من 370 يورو.
وأوضح النادي أن الفيفا قام اليوم (الجمعة) بمراسلة بلايلي وكذلك الاتحاد الجزائري لإبلاغ جميع الأطراف المعنية بأن العقوبة قد تم رفعها بعد تسوية الغرامة قبل يومين.
وطمأن النادي جماهيره الثلاثاء الماضي مؤكدا في بيان أن "القضية لا تستدعي التهويل بما أن الأمر لا يتعلق بمبلغ لم يتم دفعه بل بفارق مالي بسيط بسبب الفارق بين الفرنك السويسري واليورو يصل إلى 370 يورو".
وأثارت العقوبة المفروضة على بلايلي (32 عاما) جدلا واسعا خصوصا بعدما قرر المدرب البوسني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش عدم دعوته لمنتخب محاربي الصحراء في القائمة الجديدة التي ستواجه كلا من غينيا وأوغندا على التوالي في 6 و10 يونيو المقبل.
وانتقل بلايلي إلى مولودية الجزائر في يوليو 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أجاكسيو الفرنسي وقاده لإحراز لقب الدوري الجزائري خلال الموسم الحالي.