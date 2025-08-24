مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي ويتعادل أمام فولهام

واصل مانشستر يونايتد نزيفه في نقاط الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل أمام فولهام بهدف لمثله، مساء الأحد، ليخسر نقطتين ثمينتين.

وجاءت النتيجة لتكشف عن استمرار أزمات "الشياطين الحمر" في بداية الموسم، بعدما خسر 3 نقاط في الجولة الأولى أمام آرسنال، ليتعثّر في الانطلاقة ويُضيف إلى رصيده نقطة واحدة فقط من أصل 6 متاحة.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من مانشستر يونايتد على عرض الاتحاد السعودي لضم برونو فرنانديز

وشهدت المباراة مفاجأة صادمة لجماهير اليونايتد قبيل نهاية الشوط الأول، عندما تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) ليراجع لحظة إسقاط كالفن باسي، مدافع فولهام، على يد ماسون ماونت داخل منطقة الجزاء، ليحكم لصالح الضيوف بركلة جزاء.

وتقدم البرتغالي برونو فيرناندز، قائد الفريق، لتنفيذ الركلة، لكنه سدد الكرة عاليًا جدًا لتعبر مباشرة فوق العارضة، مُهدرًا فرصة ثمينة كان يمكن أن تمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 58، تمكن مانشستر يونايتد من كسر حالة الجمود، عندما سجل ليني يورو هدف التقدم برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، ليهز شباك فولهام.

ولكن الفرحة لم تكتمل، ففي الدقيقة 72، قلب البديل سميث روي النتيجة لصالح فولهام، حيث سجل هدف التعادل في أول لمسة له بالكرة بعد دخوله الميدان مباشرة، متابعًا عرضية زميله بتسديدة قوية أسكنها في الشباك.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في نتيجة مخيبة لطموحات مانشستر يونايتد، بينما كانت نقطة ثمينة لفولهام.