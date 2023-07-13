ديلي آلي يكشف تعرضه لاعتداء جنسي وتعامله مع المخدرات في طفولته
كشف ديلي لاعب إيفرتون أنه تعرض لسوء المعاملة في سن السادسة من عمره، كما كشف أنه كان يتعاطى المخدرات عندما كان في الثامنة.
وقال ديلي آلي، إنه كان يعاني من إدمان حبوب النوم وخرج من إعادة التأهيل الشهر الماضي، وبدا أنه يقاوم دموعه عندما كشف عن نشأته الصعبة قبل أن تتبناه عائلة هيكفورد.
وقال آلي في تصريحات نقلتها صحيفة "غارديان": "في السادسة تعرضت للتحرش من صديقة أمي، التي كانت بالمنزل في كثير من الأحيان؛ كانت أمي مدمنة على الكحول، تم إرسالي إلى إفريقيا لتعلم الانضباط ثم تمت إعادتي".
وأضاف: "في السابعة من عمري بدأت التدخين، في الثامنة من عمري بدأت أتاجر في المخدرات".
وأوضح: "أخبرني شخص أكبر مني أنهم لن يوقفوا طفلًا على دراجة، لذلك تجولت مع كرة القدم الخاصة بي، ومن ثم كنت أتناول المخدرات، كنت في عمر الثماني سنوات".
وتابع الدولي الإنجليزي السابق: "عندما كان عمري 12 عامًا، تبنتني عائلة، منذ ذلك الحين بدا الأمر وكأن من تبناني عائلة رائعة، لم أستطع أن أطلب أفضل مما فعلوه من أجلي".
وانضم آلي البالغ من العمر 27 عامًا، لبشكتاش الصيف الماضي، قادمًا من إيفرتون بنظام الإعارة، وانتهت فترة الإعارة في 30 يونيو الماضي.
وقال آلي: "عندما عدت من تركيا أتيت ووجدت أنني بحاجة إلى عملية جراحية، وكنت في وضع سيئ عقليًا، قررت أن أذهب إلى مرفق لإعادة تأهيل الصحة العقلية".
وأكد: "أنهم يتعاملون مع أمور مثل الإدمان والصحة العقلية والصدمات".
وذكر آلي أنه نجح بإخفاء الصعوبات التي واجهها، وقال: "لأكون صادقًا، لقد وقعت في دائرة سيئة، كنت أعتمد على الأشياء التي تسبب لي الأذى، أعتقد أنني كنت أستيقظ كل يوم لأفوز بالقتال، أذهب إلى التدريب، وأبتسم، وأظهر أنني سعيد".
وأوضح: "لكن في الداخل كنت أخسر المعركة بالتأكيد، وقد حان الوقت للتغيير لأنني عندما أصبت وأخبروني أنني بحاجة لعملية جراحية، ذهبت إلى هناك لمدة 6 أسابيع، كان إيفرتون مذهلًا، لقد دعموني بنسبة 100٪ وسأكون ممتنًا لهم إلى الأبد".
وأكد آلي لاعب توتنهام السابق، أنه فعل أشياء "لنسيان ما بداخله، بما في ذلك الشرب، وإساءة استخدام الحبوب المنومة".
وقال: لقد أصبحت مدمنًا على حبوب النوم وربما تكون هذه مشكلة عامة وليست مشكلتي فقط، مع جدولنا الزمني، لديك مباراة، عليك أن تستيقظ مبكرًا في الصباح للتدريب، لديك كل الأدرينالين والأشياء، لذا في بعض الأحيان تأخذ قرصًا منومًا لتكون جاهزًا لليوم التالي".