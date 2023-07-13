ديلي آلي يكشف تعرضه لاعتداء جنسي وتعامله مع المخدرات في طفولته

كشف ديلي لاعب إيفرتون أنه تعرض لسوء المعاملة في سن السادسة من عمره، كما كشف أنه كان يتعاطى المخدرات عندما كان في الثامنة.

وقال ديلي آلي، إنه كان يعاني من إدمان حبوب النوم وخرج من إعادة التأهيل الشهر الماضي، وبدا أنه يقاوم دموعه عندما كشف عن نشأته الصعبة قبل أن تتبناه عائلة هيكفورد.

وقال آلي في تصريحات نقلتها صحيفة "غارديان": "في السادسة تعرضت للتحرش من صديقة أمي، التي كانت بالمنزل في كثير من الأحيان؛ كانت أمي مدمنة على الكحول، تم إرسالي إلى إفريقيا لتعلم الانضباط ثم تمت إعادتي".