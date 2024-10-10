"خشية التعارك مع صغار العقول".. عضو مجلس الزمالك يثير جدلا (صورة)

أثار رامي نصوحي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جدلًا بسبب منشور كتبه عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث اعتبره البعض يرد على سخرية محمد الدماطي، عضو مجلس الأهلي، من شعار "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

واندلعت أزمة خلال الأيام الماضية إثر تصريح أطلقه حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في أحد البرامج التلفزيونية عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس السوبر الأفريقي ليؤكد أن الزمالك من وجهة نظره أكبر قلعة رياضية في مصر، والذي لا يرى ذلك لا يفهم في الرياضة، وهو ما رد عليه "الدماطي" بمنشور ساخر عبر حسابه على فيسبوك قبل أن يتراجع عن الأمر.

ولكن الدماطي عاد وسخر من الأمر في تصريحات عبر قناة الأهلي الفضائية، إذ قال: "بعد مباراة السوبر، أصبحت هناك تصريحات أرى أن فيها مبالغة وأرسل لي أحد الأشخاص تصريح حسين لبيب والذي يقول فيه إن الزمالك أكبر قلعة رياضية، والذي يقول غير ذلك لا يفهم، وسنستبعده من الوسط الرياضي، بعد مباراة كرة اليد، كنت أمزح وكتبت منشورًا على فيسبوك".

وتابع: "مباركك عليهم اللقب ونعمل حفلة ونذهب لنبارك، نحن نريد بطولات وألقابًا، والزمالك أكبر قلعة رياضية ونادي القرن الحقيقي، وأتمنى له التوفيق، ولكننا نريد أن نغلق على أنفسنا".

وبدوره قام رامي نصوحي، بالتعليق بشكل غير مباشر على تصريحات عضو مجلس الأهلي، قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس": "أحيانًا لا بد أن تدير ظهرك لبعض الأمور خشية التعارك مع صغار العقول، قيل في المثل (علاج الجاهل التجاهل)".

وكان هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد أن إدارة ناديه ستسعى لتثبيت جملة "أكبر قلعة رياضية في مصر" على القناة والمخاطبات الرسمية.

وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر هذا شيء حقيقي ومسلّم به، بالأرقام وعدد الألعاب والتاريخ نحن بالفعل أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي".

وأردف: "كل ناد يحاول تسمية نفسه باسم يليق بسمعته ومكانته ومن حقه أن يتمسك به، سيكون هناك تحرك من جانبنا لتثبيت جملة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر في القناة والمخاطبات الرسمية لتصبح واقعًا، نحن نعمل لمستقبل كبير لنادي الزمالك".

ويستعد الزمالك لخوض غمار منافسات الموسم الجديد الذي يستهله بكأس السوبر المصري المقرر إقامته في الإمارات خلال الشهر الجاري.

ويدخل الفريق الأبيض منافساته منتشيًا بالفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الغريم التقليدي الأهلي.