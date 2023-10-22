أرتيتا يشيد بعزيمة لاعبيه بعد التعادل مع تشيلسي

وخلال فترات طويلة من المباراة كان آرسنال وعلى غير العادة أقل نشاطًا وسرعة من جاره اللندني تشيلسي.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة الـ15 بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها كول بالمر، وعزز تقدمه بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق ميخايلو مودريك.

وقال أرتيتا لشبكة "سكاي سبورتس": "الطريقة التي رد بها اللاعبون بعد هدف تشيلسي الثاني استثنائية.. هذا هو الجزء الذي أحببته.

"في بداية المباراة لم نقدم أداءً ينم عن وضوح في الرؤية والهدف.. ولم نتفوق بما يكفي في الالتحامات الضيقة.. وعندما لا نحقق هذين الأمرين نصبح فريقًا متوسط المستوى".

ويرتبط الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بعلاقة صداقة قوية مع أرتيتا بعد أن لعبا معًا في باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أكثر من 20 عامًا.