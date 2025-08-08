هدف محمد شحاتة الرائع في مباراة الزمالك وسيراميكا (فيديو)

قدّم محمد شحاتة نجم وسط نادي الزمالك، لوحة فنية بتسجيله هدفًا رائعًا في مرمى سيراميكا كليوباترا، ليسطّر اسمه في سجل الأهداف الخالدة، وليُتوج فوز فريقه بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من المسابقة.

ودشّن الزمالك مشواره في الموسم الجديد بخطوة قوية، بعدما حسم مواجهة سيراميكا لصالحه، محققًا أول ثلاث نقاط في رحلته نحو استعادة لقب الدوري.

وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ستاد القاهرة، أداءً متكافئًا في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي رغم محاولات كلا الفريقين لكسر الجمود.

ولكن في الدقيقة 84، فضّ ناصر ماهر لاعب الزمالك الاشتباك، بعد أن نجح في تسجيل الهدف الأول للمارد الأبيض، بعد تلقيه كرة عبقرية من زميله آدم كايد، ليراوغ مدافع سيراميكا ويسدد بقوة في الشباك، مُرسلًا رسالة قوية للمنافسين.

شحاتة يصنع السحر من منتصف الملعب

لكن اللحظة الأبرز كانت من نصيب محمد شحاتة، الذي أذهل الحضور بتسديدة صاروخية من منتصف الملعب في الدقيقة 98، مستغلًا خروج حارس سيراميكا محمد بسام من منطقة الجزاء، لتسكن الكرة الشباك مُعلنة فوز الزمالك بأول 3 نقاط في الموسم الجديد.