سبب ظهور جون سينا بملابس نسائية (صور)

وظهر جون سينا البالغ من العمر 45 عامًا يرتدي جوارب نسائية تصل إلى الفخذين وتنورة قصيرة منقوشة ظهر منها ساقاه ذات العضلات الضخمة بشكل لا يصدق يوم الخميس، حيث قام بتصوير دوره الجديد في ملبورن في أستراليا في فيلم يحمل عنوان "ريكي ستانيكي".

وأكمل جون سينا مظهره بزوج من الجوارب وحذاء ذي كعب عال، بينما صعد إلى مقر إقامته داخل مكان تصوير الفيلم بنفس الملابس.

وتدور فكرة الفيلم حول شخصية جون سينا فيه والتي تحمل اسم "ريكي ستانيكي"، الذي هو في الواقع اسم صديق وهمي، اخترعه ٣ أصدقاء على مدار عدة سنوات حتى يكون لديهم شخص يلومونه على سوء سلوكهم.

ومع ذلك، عندما تشك زوجاتهم وصديقاتهم في سلوكهم، يضطرون لتوظيف ممثل متعثر للظهور بشخصية ستانيكي على ما يبدو في شكل جون سينا.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ظهر النجم بمكياج أبيض في جميع أنحاء وجهه المحفور بالتجاعيد والعضلات جنبًا إلى جنب مع حواجب سوداء داكنة مقوسة للغاية مع أحمر الشفاه.

كما ارتدى سترة فضفاضة، وقميصًا مقلمًا بأزرار ، وشورتًا أخفى بنيته القوية للغاية، ولم يكن وحيدًا حيث سار جنبًا إلى جنب مع زوجته المذهلة شاي شريتزادة.