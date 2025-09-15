مفاجأة.. المنتخب السعودي يستعين بمدرب آرسنال الشهير

لجأ الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول بقيادة هيرفي رينارد إلى الاستعانة بمدرب الكرات الثابتة الشهير نيكولاس غوفر، والذي يعمل مع فريق آرسنال الإنجليزي، لكي يعمل بشكل مؤقت مع لاعبي "الأخضر".

وبحسب ما ذكرته القنوات الرياضية السعودية فإن المدرب المرتبط بعقد مع آرسنال بدأ مهمته بالفعل مع منتخب السعودية استعداداً للمرحلة الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار التقرير إلى أن "نيكولاس غوفر حصل على موافقة المدرب ميكيل أرتيتا في انضمامه إلى المنتخب السعودي كمدرب للكرات الثابتة".

وأضافت: "غوفر طلب عدم الإعلان عن هذه الخطوة سواء في حسابه الشخصي أو في حسابات الاتحاد السعودي على منصات التواصل الاجتماعي أو التقاط أي صور له".

وشددت على أنه تواجد مع "الأخضر" خلاله معسكره الأخير في التشيك، بينما سيستمر مع الفريق حتى مباراتيه أمام إندونيسيا والعراق في أكتوبر المقبل.

ونيكولاس غوفر هو مدرب متخصص في الكرات الثابتة، يعمل حالياً مع آرسنال منذ 2021 وساهم في تسجيل 70 هدفاً منها، كما سبق له العمل مع مانشستر سيتي وبرينتفورد.

وسلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، سابقا على أهمية نيكولاس غوفر كمدرب متخصص في الركلات الثابتة لنادي آرسنال.

وفي كل مرة تكون هناك ركلة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء، يكون هناك نيكولاس غوفر يتجول على خط التماس، ويتولى المسؤولية بينما يتلاشى ميكيل أرتيتا في الخلفية.