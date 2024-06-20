موعد "التحرك الفعلي" للأهلي والاتحاد والنصر والهلال في الميركاتو

كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن الموعد المنتظر لتحركات الأندية السعودية الأهلي والاتحاد والنصر والهلال، المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي، في الميركاتو الصيفي.

وقالت "ريليفو"، إن "أندية صندوق الاستثمارات السعودي ستبدأ تحركها في سوق الانتقالات بعد تحديد ميزانيتها في 1 يوليو المقبل".

وتنتظر الأندية حاليا انتهاء عملية انتخابات رؤسائها ومجالس إدارتها من أجل المضي قدما في عملية فتح أبواب المفاوضات الرسمية مع عدة لاعبين عالميين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية الشهيرة في تقرير لها، إن "الدوري السعودي تحول إلى شريان حياة للعديد من الأندية الأوروبية، ووجهة جذابة لعدد كبير من اللاعبين المخضرمين الذين يبحثون عن فرصة توقيع عقودهم الكبيرة الأخيرة".

وتابع: "يُعدّ الدوري السعودي أيضًا خيارًا مثاليًّا للأندية التي تعاني ضائقة مالية أو تسعى للتخلص من بعض رواتب لاعبيها، حيث يسهل إقناع اللاعبين بالرحيل مقابل عروض مغرية".