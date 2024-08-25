يوفنتوس يستهدف خطف نجم مانشستر يونايتد من كبار الأندية السعودية | إرم نيوز

يواصل يوفنتوس العمل على ضم غادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، الذي ارتبط اسمه بكبار الأندية السعودية الفترة الماضية.

وعاد الدولي الإنجليزي إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته القصيرة إلى بروسيا دورتموند.

ولم يشارك سانشو بصفة أساسية في أول مباراتين خاضهما الشياطين الحمر هذا الموسم، مما يزيد فرص رحيله عن النادي.

وارتبط اسم اللاعب الإنجليزي بقوة بناديي الاتحاد والأهلي، إذ أبديا رغبتهما في كسب خدمات سانشو خلال الميركاتو الصيفي.

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ووفقا لما ذكره الإعلامي جيانلوكا دي مارزيو، فإن مسؤولي النادي الإيطالي لا يزالون في اتصالات مستمرة مع مانشستر يونايتد ووكلاء اللاعب، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المهاجم الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وأشار دي مارزيو إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، لرغبة الفريق الإيطالي في ضمه على سبيل الإعارة؛ بسبب راتبه الكبير الذي يظل عائقًا.

وسبق أن أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في الحصول على توقيع سانشو؛ لتعويض خسارة كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد.

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وذكرت تقارير سابقة أن الاتحاد على استعداد لدفع مبلغ يقدر بحوالي 60 مليون يورو لنادي مانشستر يونايتد لشراء عقد صاحب الـ24 عامًا.

يذكر أن العلاقة بين سانشو وإريك تين هاف، مدرب مانشستر يونايتد، كانت متوترة في الموسم الماضي، قبل أن يؤكد الثنائي انتهاء هذه الخلافات، والاستمرار معاً في الفريق.