خاتم ماسي نادر و100 ضيف.. تفاصيل خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

أعلنت المغنية تايلور سويفت وترافيس كيلسي، لاعب كرة القدم الأمريكية بفريق كانساس سيتي تشيفز، خطبتهما رسميًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك كيلسي وشريكته نجمة البوب الخبر على إنستغرام بصور يظهر فيها لاعب خط النهاية لفريق كانساس سيتي تشيفز على ركبة واحدة مرتديًا خاتمًا مرصعًا بالألماس، والتي حازت على إعجاب الملايين من المعجبين على الفور.

وأظهرت الصور المصاحبة للمنشور سويفت وكيسلي في حديقة تملؤها الزهور الوردية والزهور بلون الورود، مع صوت أغنية لسويفت في الخلفية.

وقوبل الخبر بترحيب واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ حصد المنشور المشترك على "إنستغرام" أكثر من 1.8 مليون إعجاب في غضون أقل من 20 دقيقة، وقدمت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية التهنئة للثنائي.

وبدأت علاقة سويفت وكيلسي، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عاما، في عام 2023 بعد أن غنت سويفت في ملعب أروهيد، معقل فريق كانساس سيتي تشيفز.

وحصدت سويفت 14 جائزة غرامي، بما في ذلك أربع جوائز غير مسبوقة لألبوم العام.

وكشفت صحيفة "ذا صن"، أن كيلسي كان يضع عيناه على خاتم ألماس بقيمة 250,000 دولار، صُمم بمساعدة مصممة باريسية بارزة، كيندريد لوبك.

وقال مصدر مقرب من الثنائي إن الحفاظ على سرية الخطط لفترة طويلة سبب ضغطًا على كيلسي.

وأشار إلى أن ترافيس كان يخطط لهذه اللحظة المميزة منذ عام كامل.

واستأجر أحد شركاء ترافيس في العمل مصورين اثنين كانا ملتزمين أيضًا بالسرية، ولم يكن أي شخص آخر يعرف ما سيحدث.

يُذكر أن خاتم سويفت النهائي يُقال إنه من نوع قديم يُعرف باسم "Old Mine Brilliant-Cut" من دار Artifex Fine Jewelry.

وكان هذا النوع من الألماس شائعًا بشكل خاص في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكل حجر فريد تمامًا.

ويتم قطعه يدويًا، ما يجعل كل قطعة مختلفة عن الأخرى، كما أن الألماس معروف بشكل وسادة مع زوايا مستديرة وأوجه بارزة وكبيرة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" عن حب الثنائي لإيطاليا، وبالأخص بحيرة كومو الخلابة، حيث تم بالفعل استكشاف أماكن محتملة لإقامة حفل الزفاف.

وأوضحت الصحيفة أن المنطقة المحيطة بالبحيرة الخلابة في شمال إيطاليا تُعد "المكان المثالي" للزفاف.

وأكد المصدر أن كيلسي وسويفت يرغبان في إقامة حفل حميمي يقتصر على "حد أقصى 100 شخص"، سواء في نهاية موسم NFL في أوائل العام المقبل، أو صيف عام 2026.