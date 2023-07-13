شباب الأهلي يتعاقد مع مؤنس دبور

ولعب دبور، وهو لاعب دولي إسرائيلي لأندية مكابي تل أبيب ورد بول سالزبورغ النمساوي قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى غراسهوبرز السويسري عام 2017.

وقضى دبور عامين في الدوري الإسباني مع إشبيلية قبل الانتقال إلى هوفنهايم عام 2020 واستمر بصفوفه حتى انتقاله إلى شباب الأهلي.