شباب الأهلي يتعاقد مع مؤنس دبور
تعاقد نادي شباب الأهلي، مع المهاجم الإسرائيلي مؤنس دبور قادمًا من هوفنهايم الألماني، لدعم صفوف حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين.
وقال شباب الأهلي عبر حسابه على تويتر "شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعلن تعاقدها مع المهاجم الدولي مؤنس دبور قادمًا من نادي هوفنهايم الألماني".
ولعب دبور، وهو لاعب دولي إسرائيلي لأندية مكابي تل أبيب ورد بول سالزبورغ النمساوي قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى غراسهوبرز السويسري عام 2017.
وقضى دبور عامين في الدوري الإسباني مع إشبيلية قبل الانتقال إلى هوفنهايم عام 2020 واستمر بصفوفه حتى انتقاله إلى شباب الأهلي.
ولم يذكر شباب الأهلي في بيانه تفاصيل مالية حول الصفقة.
ويتواجد شباب الأهلي حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين في صربيا لخوض فترة إعداد استعدادًا لاستحقاقات الموسم الجديد.
وتعاقد شباب الأهلي أيضًا قبل أيام مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش بعد رحيل المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم، كما ضمَّ اللاعب سلطان الزعابي قادمًا من اتحاد كلباء.