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رياضة

دوري أبطال أفريقيا: المنستيري يحسم الانتصار وخسارة الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا: المنستيري يحسم الانتصار وخسارة الجيش الملكي
مباراة الجيش الملكي وريمو ستارز
إرم نيوز
إرم نيوز
18 أغسطس 2024، 6:47 م

افتتح الاتحاد المنستيري التونسي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بفوز مثير خارج الديار أمام مضيفه بسي التشادي بنتيجة 1-0 على ملعب "أحمدو أهيدجو" في الكاميرون.

سجل هدف الفريق التونسي اللاعب فابريس زيغي في الدقيقة 30 من عمر مباراة الذهاب للدور التمهيدي.

وقطع الاتحاد المنستيري خطوة واسعة نحو التأهل إلى دور الـ 32 بالبطولة القارية.

ويلعب الاتحاد المنستيري حال تأهله مع الصاعد من مواجهة مولودية الجزائر ضد واتانغا الليبيري.

في الوقت الذي تلقى الجيش الملكي المغربي خسارة مباغتة على يد مضيفه ريمو ستارز النيجيري بنتيجة 2-1 في المرحلة ذاتها.

ومازال الجيش الملكي يحتفظ بآماله في التأهل حال الفوز بهدف نظيف في لقاء الإياب بالمغرب.

ويلعب الجيش الملكي حال تأهله إلى دور الـ32 بدوري الأبطال مع الصاعد من لقاء النصر الليبي والمريخ السوداني.

وفرض التعادل دون أهداف كلمته على مواجهة الذهاب بين النصر والمريخ التي أقيمت في ليبيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن إعفاء 5 أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي على رأسها الأهلي المصري حامل اللقب ووصيفه الترجي التونسي بجانب مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو دي لواندا الأنجولي.

الاتحاد المنستيريدوري أبطال أفريقياالجيش الملكي المغربي

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